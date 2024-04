POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - Uslar (reu.), 37170 Uslar-Wiensen, K449, Wiensen Richtung Bodenfelde, 12.04.2024, 08:10 Uhr Am Freitagmorgen befuhr ein 58-Jähriger aus Uslar mit seinem Pkw die K449 von Wiensen in Richtung Bodenfelde. Höhe Abzweig in Richtung Vernawahlshausen musste er verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein hinterherfahrender 18-Jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Dingelstädt zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 EUR. Gegen ...

