POL-HAM: Einbruch in Jugendcafé

Hamm-Herringen (ots) - Auf der Lange Straße sind am Donnerstag, 27. Juni, gegen 15.10 Uhr zwei Mercedes zusammengestoßen. In einem der Autos saß ein 24-jähriger Hammer, der in westliche Richtung unterwegs war. In die linke Seite seines Pkw krachte frontal die 21 Jahre alte Fahrerin des zweiten Wagens. Sie kam unweit der Spenglerstraße über einen abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn. Bei dem Unfall verletzte sich ...

