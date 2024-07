POL-HAM: 78-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Alkoholisierter Beteiligter flüchtet

Hamm (ots) - Die Fallzahlen für Diebstähle aus Kfz sind zuletzt deutlich angestiegen. Zwar gelang es der Polizei Hamm in den vergangenen Wochen Täter festzunehmen und in Haft zu bringen. Um den Aufbrüchen weiter entgegenzuwirken, hat die Polizei Hamm am Donnerstag, 27. Juni, im Rahmen einer Präventionsaktion Autofahrerinnen und -fahrer zudem für dieses Risiko ...

mehr