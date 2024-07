POL-PPWP: Mehrere PKW unverschlossen in Sembach

Kaiserslautern (ots) - Ein unbekannter Täter hat in einer Bankfiliale in der Kanalstraße am Freitag Bargeld ergaunert. Eine 84-jährige Frau aus dem Stadtgebiet wurde nach eigenen Angaben Opfer des sogenannten "Shoulder Surfers". Demnach lenkte der Unbekannte die Seniorin in dem Bank-Vorraum gegen 11:00 Uhr beim Bedienen des Kontoauszugsdruckers ab und forderte diese auf, ihre PIN einzugeben. Da der Vorgang aus Sicht ...

