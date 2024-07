Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickbetrüger ergaunert als "Shoulder Surfer" Bargeld

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Täter hat in einer Bankfiliale in der Kanalstraße am Freitag Bargeld ergaunert. Eine 84-jährige Frau aus dem Stadtgebiet wurde nach eigenen Angaben Opfer des sogenannten "Shoulder Surfers".

Demnach lenkte der Unbekannte die Seniorin in dem Bank-Vorraum gegen 11:00 Uhr beim Bedienen des Kontoauszugsdruckers ab und forderte diese auf, ihre PIN einzugeben. Da der Vorgang aus Sicht der Frau nicht so recht funktionierte, verließ diese - im Glauben, der Automat habe ihre EC-Karte eingezogen - das Gebäude. Während sie umgehend die Hotline der Bank kontaktierte, hatte der Mann mit der unbemerkt erlangten Karte und der ausgespähten PIN bereits 1200 Euro abgehoben. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und 185 bis 190 Zentimeter groß gewesen sein.

Zeugen, die ebenfalls am Freitagmorgen die Bankfiliale besuchten und Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Wir empfehlen in diesem Zusammenhang noch einmal dringend: Lassen Sie sich bei Ihren Bankgeschäften nicht ablenken - und achten Sie darauf, dass Ihnen niemand zuschaut! Falls jemand zu dicht in Ihrer Nähe steht, bitten Sie die Person zurückzutreten, Abstand zu halten und zu warten, bis Sie fertig sind. Falls der Bitte nicht nachgekommen wird, brechen Sie Ihr Bankgeschäft am besten ab und warten Sie, bis der-/diejenige den Bank-Vorraum verlassen hat. Rufen Sie Bankmitarbeiter oder andere Kunden zu Hilfe; im Notfall verständigen Sie per Telefon die Polizei! |pvd

