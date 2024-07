POL-PPWP: Randalierer leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) - Ein Verkehrsunfall beschäftigte die Polizei am frühen Donnerstagnachmittag in der Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 18-Jähriger gegen 19 Uhr mit einer Mercedes E-Klasse am Stiftsplatz unterwegs. Als er nach links in die Spittelstraße abbiegen wollte, verlor er aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und krachte zunächst in einen Zaun, der dort ...

mehr