POL-PPWP: Fremder Mann in Wohnung

Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagabend kam es in der Burgstraße zu einem Streit zwischen zwei Personen, der in einer gegenseitigen Körperverletzung endete. Laut Mitteilung sprach ein 18-Jähriger mehrmals eine 20-jährige Frau an. Diese fühlte sich belästigt und sprühte dem Mann Pfefferspray ins Gesicht. Der Mann entriss ihr daraufhin das Abwehrspray und setzte es gegen die 20-Jährige ein. Zudem schlug er der Frau ...

