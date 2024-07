Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Ein Randalierer hielt am Donnerstagnachmittag die Polizei in der Slevogtstraße auf Trab. Gegen 15:30 Uhr meldeten Anwohner, dass ein Mann in der Straße randalieren würde. Eine Frau wollte daraufhin ihren vor dem Gebäude geparkten Wagen in Sicherheit bringen, woraufhin der Mann die Motorhaube mit einer Glasflasche beschädigte. Eine Polizeistreife traf den 36-Jährigen an und kontrollierte ihn. Ermittlungen ergaben, dass der Störenfried bereits am Morgen aufgefallen war und ein Platzverweis gegen ihn bestand. Deshalb nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und er musste zur Durchsetzung des Platzverweises die Nacht in einer Zelle verbringen. Der 36-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell