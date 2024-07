POL-PPWP: Taschendieb greift unbemerkt zu

Kaiserslautern (ots) - Ein Randalierer hielt am Donnerstagnachmittag die Polizei in der Slevogtstraße auf Trab. Gegen 15:30 Uhr meldeten Anwohner, dass ein Mann in der Straße randalieren würde. Eine Frau wollte daraufhin ihren vor dem Gebäude geparkten Wagen in Sicherheit bringen, woraufhin der Mann die Motorhaube mit einer Glasflasche beschädigte. Eine Polizeistreife traf den 36-Jährigen an und kontrollierte ihn. ...

mehr