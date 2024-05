POL-RT: Unwetter mit Starkregen und Überflutungen in Bisingen (ZAK)

Reutlingen (ots) - Trochtelfingen (RT): Pedelec-Lenkerin gestürzt Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Frau beim Sturz von ihrem Pedelec am Mittwochmittag erlitten. Die 68-Jährige war kurz nach 12.30 Uhr mit ihrem Zweirad in der Straße Brechgrube unterwegs. Beim Abbiegen in die Schillerstraße geriet sie zu weit nach rechts, touchierte den Bordstein ...

mehr