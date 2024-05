Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen bei Donnstetten verletzt worden. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wollte ein 15-Jähriger kurz vor sieben Uhr mit seinem Kleinkraftrad von der Gutenbergstraße aus auf die B465 einfahren. Dabei übersah er den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 57-Jährigen, der die Bundesstraße aus Richtung Zainingen herkommend befuhr. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich der Jugendliche nach ersten Erkenntnissen schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Sein Golf wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Neben den Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Tübingen (TÜ): Radlerin gestürzt

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine 66 Jahre alte Radfahrerin bei einem Sturz am Donnerstagvormittag in der Straße Bläsibad erlitten. Die Frau war gegen zehn Uhr auf der Straße unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 1 alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. (rd)

Rottenburg (TÜ): Unfall mit verletztem Radfahrer

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Rottenburg erlitten. Eine 59-jährige VW-Lenkerin war mit ihrem Golf gegen 7.45 Uhr auf der Sülchenstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf einen Parkplatz übersah die Pkw-Lenkerin einen in dieselbe Richtung neben ihr auf dem Fahrradschutzstreifen fahrenden Radfahrer. Der 39-jährige Radler konnte trotz eines Ausweich- und Bremsmanövers einen Zusammenstoß seines Rennrads mit dem Pkw nicht verhindern. In der Folge stürzte er zu Boden und verletzte sich. Eine Hinzuziehung des Rettungsdienstes war glücklicherweise nicht erforderlich. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt jeweils mehrere hundert Euro. (ms)

Dußlingen (TÜ): Brennender Holzstapel

Zum Brand eines Holzstapels sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagvormittag, kurz vor neun Uhr, zu einem Flurstück in Verlängerung der Kirchstraße ausgerückt. Möglicherweise aufgrund von in der Nähe gelagerter und nicht vollständig ausgekühlter Asche könnte der auf dem Grundstück befindliche Holzstapel Feuer gefangen haben. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Bis auf den Holzstapel entstand kein weiterer Sachschaden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell