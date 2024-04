POL-BOR: Gronau-Epe - Pedelecfahrer kollidiert mit Mast und Pfosten

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Neustraße; Tatzeit: 14.04.2024, zwischen 10.45 Uhr und 16.30 Uhr; In mehrere Kellerräume eingebrochen sind Unbekannte am Sonntag zwischen 10.45 Uhr und 16.30 Uhr in Gronau. Ob die Täter Beute machten und wie sie in das Mehrfamilienhaus an der Neustraße gelangten, ist unklar. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise: Tel. (02562) 9260. (db) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

