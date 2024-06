Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mit Pkw im Kreisverkehr Verkehrsinsel überfahren - mutmaßlicher Fahrer ermittelt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.06.2024, gegen 00.10 Uhr, soll ein 28 Jahre alter Pkw-Fahrer richtungsverkehrt in den Kreisverkehr Gündenhausen / Maulburg / Langenau eingefahren sein. In der Folge überfuhr er die Verkehrsinsel und kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Fahrer zu Fuß vom Unfallort. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer des Pkw angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von fast zwei Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Auch wurden im Krankenhaus die Verletzungen des 28-Jährigen behandelt.

