Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Motorradfahrerin kommt von Landstraße ab - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.06.2024, gegen 13.35 Uhr, kam eine 28-jährige Frau mit ihrem Motorrad von der Landstraße 170 ab. Die 28-Jährige befuhr die Landstraße zwischen Steinasäge und Bonndorf im Schwarzwald, als sie in einer Kurve stürzte und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad kollidierte mit der Schutzplanke, die 28-Jährige rutschte unter der Schutzplanke hindurch und kam etwa 10 Meter unterhalb der Fahrbahn in einer Böschung zum Liegen. Mit schweren Verletzungen wurde die 28-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Bergwacht im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell