POL-FR: Müllheim: Unbekannte brechen in Fahrradgeschäft ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 21.06.2024, 19:00 Uhr, bis Montag, 24.06.2024, 11:00 Uhr, wurde ein in der Nimburger Straße in March-Buchheim geparkter hochwertiger schwarzer BMW massiv ringsum zerkratzt. Auf der Fahrerseite wurden ein Hakenkreuz sowie die Ziffer "79" eingeritzt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug liegt im niederen fünfstelligen Bereich. Andere daneben abgestellte Pkw wurden nicht beschädigt. Der Polizeiposten March bittet um Hinweise auf die ...

