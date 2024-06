Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Schwer verletzter Motorradfahrer kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Mit seinem Krad befuhr am Montag, 24.06.2024 gegen 17.40 Uhr ein 29 Jahre alter Mann die L 150 von Todtmoos kommend in Richtung St. Blasien. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Er kam unter einer Leitplanke im Grünstreifen zum Liegen. Der 29-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

