POL-FR: Titisee-Neustadt: Sattelzug streift mit Ladung die Unterseite einer Brücke

Freiburg (ots) - Auf seinem Gelände in der Ehrenbachstraße entfernte am Montag, 24.06.2024 gegen 13.10 Uhr ein 84 Jahre alter Mann mit einem Gasbrenner seine Brennnesseln. Vermutlich durch zu hoher Hitzeeinwirkung geriet ein nahegelegener Brennholzstapel, welcher ebenfalls dem 84-Jährigen gehört, in Brand. Durch ...

mehr