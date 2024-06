POL-FR: Stühlingen/ Weizen: Holzstapel gerät bei Gartenarbeiten mit dem Gasbrenner in Brand

Freiburg (ots) - Ein brennender Holzhaufen wurde der Polizei am Montag, 24.06.2024 gegen 19.00 Uhr auf einem Firmengelände in der Industriestraße gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an und konnten ein Feuer in einem aufgeschichteten Paletten-Haufen feststellen. Zuvor versuchten zwei Arbeiter das Feuer bereits mit drei Feuerlöscher zu löschen, was aber ...

