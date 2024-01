Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Mit dem Weihnachtsbaum zur Dame seines Herzens

Edenkoben (ots)

Alkoholisiert wollte sich am frühen Morgen (02.01.2024, 00.17 Uhr) ein 58 Jahre alter Mann mit einem Weihnachtsbaum im Schlepptau Zugang in die Wohnung einer 67-jährigen Bekannten verschaffen, die ihm allerdings den Zutritt verwehrte und vielmehr die Polizei verständigte. Vor Ort wurde der Betrunkene angetroffen und ihm ein Platzverweis erteilt. Ermittlungen ergaben, dass er in der Weinstraße an sämtlichen Weihnachtsbäumen den Christbaumschmuck beschädigte und auf der Straße herumwarf, bevor er sich mit einem dieser Bäume auf den Weg zu seiner Auserwählten machte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell