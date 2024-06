POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen vergessenem Essen auf dem Herd

Freiburg (ots) - Am Montag, 24.06.2024, gegen 09.15 Uhr, verunfallte ein 28-jähriger Mann mit einem Kundenfahrzeug bei einer Probefahrt. Er befuhr die Landstraße 151 A von Laufenburg kommend in Richtung Oberwihl, als nach seinen Angaben in einer Kurve ein kleines Tier die Fahrbahn überquerte. Er sei erschrocken, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte ...

