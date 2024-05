Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Zeugenaufruf - Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 05.05.2024 gegen 12:00 Uhr konnte im Bereich der B 37 in Höhe Hardenburg eine 43-jährige Fahrerin eines Mercedes Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer war zuvor gemeldet worden, dass die Fahrerin von der A 650 kommend auf der B 37 in Fahrtrichtung Kaiserslautern mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs wäre. Vermutlich wurde der Gegenverkehr hierbei gefährdet. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Bei der Durchführung des Drogenvortest versuchte die 43-Jährige einen Energiedrink anstatt von Urin abzugeben. Dies wurde von den eingesetzten Beamten aber unterbunden. Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Person und des Fahrzeugs konnten geringe Mengen an Betäubungsmitteln, zwei Messer und ein in der Mittelkonsole zugriffsbereites Teppichmesser aufgefunden uns sichergestellt werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da ihr die Fahrerlaubnis wegen ähnlich gelagerter Delikte bereits entzogen wurde. Gegen die Fahrerin wird nun Verstoß wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Da im Rahmen der Zeugenvernehmungen mittlerweile Hinweise auf gefährdete Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr vorliegen, ruft die Polizei nun dazu auf, dass diese sich mit der Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Aus ermittlungstaktischen Gründen erfolgt der Zeugenaufruf erst zum jetzigen Zeitpunkt.

