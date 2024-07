Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Alkoholfahrt mit Folgen

Lahr (ots)

Ein Alkoholtest, eine Blutentnahme und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sind die Folgen der Alkoholfahrt eines BMW- Fahrers in der Nacht von Montag auf Dienstag. Der 37-jährige Mann geriet gegen 3 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Dr.Georg-Schaeffler-Straße in Verdacht unter Alkoholeinfluss zu stehen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest stellten die Beamten einen Wert von rund 1,3 Promille fest. Der Führerschein des Mitdreißiger wurde einbehalten und die Weiterfahrt beendet.

/jo

