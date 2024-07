Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

Ein noch unbekannter Mann soll am Montagmorgen eine Jugendliche auf ihrem Weg zur Schule belästigt haben. Der als etwa 20 Jahre alt beschriebene Jogger rannte gegen 8.30 Uhr in der Hansjakobstraße an dem Mädchen vorbei und berührte sie dabei unsittlich, bevor er das Weite suchte. Er soll etwa 170 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er hatte kurze, braune Haare und trug eine markante, rechteckige Brille sowie eine kurze Jogginghose. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

