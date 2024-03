Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kradfahrer

Hamm - Uentrop (ots)

Am Samstag, 3. März, um 16.50 Uhr, kam es in der Geithe zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Kradfahrer leicht verletzt wurde. Der Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der gleichnamigen Straße in südliche Richtung und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto. Er stieß mit seiner Yamaha frontal mit dem Renault eines 66-Jährigen zusammen und wurde dabei verletzt. Der 20-Jährige wurde daher mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, was er aber nach kurzer Zeit wieder verließ. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro. (hp)

