Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wolfach (ots)

Ein 31-jähriger BMW-Fahrer wurde am Montag gegen 16.30 Uhr in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der er lediglich ein Foto seiner Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Nach polizeilicher Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Mann derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins ist und bereits in der jüngeren Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffiel. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

