Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Fahrbahnen nach Unfall blockiert

Achern (ots)

Das Ausmaß eines Unfalls am Montagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern ist unbekannt. Die Fahrbahnen in Richtung Karlsruhe dürften blockiert sein; die A5 soll mit Trümmerteilen übersäht sein. Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei sind auf der Anfahrt. Bitte bilden Sie für die Rettungs- und Einsatzfahrzeuge eine Rettungsgasse! Nach den ersten Schilderungen von Zeugen soll ein Sprinter in das Heck eines Lastwagens geprallt sein. Über Verletzte liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ferner sei noch ein drittes Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Mit Behinderungen und Staubildung ist zu rechnen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell