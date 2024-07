Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Lahr (ots)

Am Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Flugplatzstraße / Schweickhardtstraße, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eine 47-jährige Renault-Fahrerin befuhr kurz nach 16 Uhr die Flugplatzstraße in nördliche Richtung und missachtete allem Anschein an der Einmündung der Schweickhardtstraße die dort geltenden Vorfahrtsregeln. Ein 42-jähriger VW-Fahrer wollte nach derzeitigen Ermittlungsstand an der genannten Kreuzung nach links in die Flugplatzstraße einbiegen und kollidierte dabei mit der Renault-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden an beiden Pkw von insgesamt rund 13.000 Euro. Die mutmaßliche Unfallverursacherin erwartet nun eine Anzeige. /st

