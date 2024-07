Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Ermittlungen nach Körperverletzung, Zeugen gesucht

Nachtragsmeldung vom 24.6.24

Rastatt, Niederbühl (ots)

Nach einem Vorfall bei einer Veranstaltung auf einem Sportplatz in Niederbühl am 23. Juni gegen 3 Uhr wurde ein 19-Jähriger nach verbalen Streitigkeiten attackiert und schwer verletzt. Der Angreifer soll eine Gucci Mütze, einen dunklen Jogginganzug sowie rote Schuhe getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun auf der Suche nach Zeugen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

Rastatt, Niederbühl - Ermittlungen nach Körperverletzung

Nach einer offenbar zunächst verbalen Streitigkeit bei einer Veranstaltung auf dem Sportplatz, kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr zu einem Gerangel und einer Körperverletzung, in deren Verlauf ein 19-Jähriger verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst versorgt werden musste. Bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen und dem ihn begleitenden Zeugen, trafen Beamte der Polizeihundeführerstaffel in Rastatt im Bereich der Badener Brücke / Kehler Straße auf zwei Personen, die bei Erkennen der Polizei das Weite auf dem Murgdamm suchten und die Beamten gestenreich beleidigten. Weil sie auf die zuvor erlangte Personenbeschreibung passten, konnten sie offenbar aufgrund der puren Anwesenheit eines Diensthundes dazu bewegt werden, von ihrer Flucht abzulassen und sich zu stellen. Inwiefern sie mit der Tat in Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

