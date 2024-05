Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrer missachtet Anhaltesignal, flieht und verursacht Unfall// Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Hildesheim (ots)

BAB(kri)-Am 24.05.2024 gegen 18:45 Uhr erhielt die Autobahnpolizei einen Hinweis zu einer auffälligen Fahrweise eines Pkw- Führers, der sich auf der A7 zwischen AS Echte und AS Seesen in Fahrtrichtung Hannover unterwegs sei. Der betroffene Pkw, ein roter VW Golf, wurde von der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung nach nur wenigen Minuten festgestellt. Der Fahrer des Pkw überholte andere Verkehrsteilnehmer ruckartig, nutzte dafür auch den Standstreifen und fuhr mit einer geschätzten Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 200km/h. Die Funkstreifenwagenbesatzung schaltete das Blaulicht und das Martinshorn und forderten ihn zum Anhalten auf. Der Fahrzeugführer signalisierte, dass er den Beamten folgen möchte. Auf Höhe der Ausfahrt Drispenstedt beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr zurück auf die Autobahn. Die Funkstreifenwagenbesatzung konnte ihn wieder einholen und versuchten ihn auf dem Parkplatz "An der Alpe" anzuhalten. Aber auch hier setzte er seine Fahrt fort.

Zwischen dem Parkplatz "An der Alpe" und der Abfahrt zur A37 / Messe Schnellweg kam es zu diversen "Beinaheunfällen". Auf Höhe der Abfahrt A37 wechselte der Fahrzeugführer unmittelbar vom 2. Überholfahrstreifen nach rechts auf die Abfahrt Messeschnellweg. Dabei wurde ein anderes Fahrzeug gefährdet. (Dieser Fahrzeugführer sowie das Kennzeichen des Pkw sind unbekannt.) Im weiteren Verlauf des Messeschnellweges überfuhr er hinter der Abfahrt Laatzen in einem einspurigen Verlauf einer Baustelle mehrere Warnbaken, um noch vor ihm fahrende Fahrzeug zu überholen. Bei seiner weiteren Flucht rammte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und schob dieses gegen die Außenschutzplanke. Aufgrund der nun entstandenen Verkehrssituation war eine Weiterfahrt nicht möglich, so dass der 18-Jährige Fahrzeugführer von den Beamten vorläufig festgenommen und zu einer Polizeidienststelle gebracht werden konnte.

Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache verlassen.

Zeugen, die zu der Verfolgungsfahrt Angaben machen können oder die von dem Fahrzeugführer gefährdet wurden, mögen sich bitte mit der Polizei in Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung setzen.

