Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ergänzung Pressemeldung: Ehepaar von angeblichen Wasserwerkern bestohlen

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH-(kri)-Ein älteres Ehepaar aus dem Ortsteil Bornum am Harz wurde am 28.05.2024 von angeblichen Wasserwerkern aufgesucht und bestohlen. Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5789365 (Die Tat ereignete sich am 28.05.2024.)

Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

Täterin:

18-20 Jahre

ca. 165 cm groß

schlank

dunkle Haare, zum Zopf gebunden

Jeans, heller Trenchcoat

Täter 2:

ca. 20 - 25 Jahre

ca. 165 cm groß

dick

Arbeitskleidung in grau

Täter 3:

ca. 20 - 25 Jahre

ca. 160 cm groß

schlank

kleiner als die Frau

grünes T-Shirt

Die Ermittler suchen Zeugen, denen die Täter in Bornum aufgefallen sind.

----

Am 28.05.2024, gegen 14:20 Uhr, klingelten zwei unbekannte Personen an der Wohnungstür eines Mannes in der Elsa- Brandström-Straße in Bad Salzdetfurth. Die unbekannte Frau und ihr männlicher Begleiter gaben sich als Wasserwerker aus und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung. Nachdem die Unbekannten den Wasserduck angeblich überprüft hatten, verließen sie die Wohnung. Im weiteren Verlauf versuchte das Pärchen vermutlich mit einem Werkzeug, welches sie im Hausflur fanden, gewaltsam eine andere Wohnungstür zu öffnen, was jedoch misslang.

In diesem Fall wurden die Unbekannten wie folgt beschrieben:

Täterin:

ca. 25 Jahre

lange dunkle Haare

langer beigefarbener Mantel

Täter:

ca. 25 Jahre

dicke Statur

zerrissene Hose

Die Ermittler des 3. Fachkommissariats überprüfen derzeit, ob die Tat in Bornum und die zwei Versuchstaten in Bad Salzdetfurth von der gleichen Täterschaft begangen wurden.

Zeugen, die die Täter gesehen haben oder auswärtige Kennzeichen in der näheren Umgebung festgestellt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell