Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am 28.05.2024 im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 22:00 Uhr wurden aus einem Hausflur in der Marktstraße in Alfeld zwei Fahrräder entwendet. Ein Fahrrad hatte einen schwarzen Rahmen und der Rahmen des anderen Fahrrads war weiß und braun lackiert. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet, oder Personen mit besagten Fahrrädern im Nahbereich wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell