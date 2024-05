POL-HI: Zeugenaufruf nach Handtaschendiebstahl aus PKW

Hildesheim (ots) - Alfeld (gen) - Am 28.05.2024 ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 zwischen Delligsen und Gerzen, in Höhe des Abzweigs nach Imsen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 25-jährige Alfelderin befuhr die Imser Straße in Richtung B 3 und beabsichtigte, in Richtung Delligsen abzubiegen. Dabei übersah ...

