POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

HILDESHEIM-(kri)-Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim führt die Polizei gegenwärtig ein größeres Ermittlungsverfahren wegen mehrerer schwerer Raubstraftaten, die im Hildesheimer Stadtgebiet begangen wurden.

Durch intensive Ermittlungen, dem Zusammenführen und Auswerten von Spuren und nach Zeugenaussagen sind die zuständigen Ermittler zwei Tatverdächtigen auf die Spur gekommen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 20-jährigen Hildesheimer, der am 16.05.2024 festgenommen wurde. Der Hildesheimer steht unter dringendem Tatverdacht, zwei schwere Raubtaten (Tankstelle Marienburgerstraße am 23.01.2024 und Drogeriemarkt Sachsenring am 07.05.2024) begangen zu haben. Das Gericht hat am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen, der gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Bei dem zweiten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen Mann, der dringend verdächtigt ist, drei schwere Raubtaten (Tankstelle Marienburger Höhe am 05.05.2024, Drogeriemarkt Sachsenring 4 am 07.05. gemeinschaftlich mit dem 20-Jährigen und 16.05.) begangen zu haben. Nachdem sich der Tatverdächtige am vergangenen Samstag, 25.05.2024, bei einer Polizeidienststelle gestellt hatte, wurde ihm im weiteren Verlauf der Haftbefehl verkündet. Der Tatverdächtige sitzt seither in Untersuchungshaft.

