POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Hildesheim// Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Hildesheim (ots) - (bur) Im Tatzeitraum Dienstag 21.05.2024, 21:00 Uhr bis Donnerstag 23.05.2024, 13:00 Uhr wurde versucht, gewaltsam in den Kiosk der Minigolfanlage an der Kuhmasch neben dem Freibad Gronau einzudringen. Dabei wurde ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro verursacht. Entwendet wurde nach ersten ...

mehr