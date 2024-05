Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Michelsenschule und der Polizeiinspektion Hildesheim// Benefizkonzert des Polizeiorchesters und der Juniorband vor großer Kulisse

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Donnerstagabend, 23.05.2024, gaben das Polizeiorchester Niedersachsen und die Juniorband der Michelsenschule ein Gemeinschaftskonzert in dem dortigen Schulgebäude.

Initiatoren der musikalischen Veranstaltung, die von rund 300 Zuhörerinnen und Zuhörern besucht wurde, waren das Gymnasium Michselsenschule und die Polizeiinspektion Hildesheim. Der Eintritt war frei. Die Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, zugunsten zweier wohltätiger Projekte zu spenden. Die Bereitschaft hierzu war groß. Insgesamt kamen 2000 Euro zusammen.

Die Schülerinnen und Schüler der Juniorband konnten mit Musikstücken wie "The Greatest Showman" von Paul Murtha oder "ABBA on Broadway" glänzen, das Polizeiorchester Niedersachsen konnte auf einem tollen Niveau Musikstücke wie "Noisy Wheels of Joy (Eric Whitcare) oder "Zu Asche, zu Staub" (Björn Vüllgraf) präsentieren. Die Besucherinnen und Besucher waren begeistert, Standing Ovations und entsprechende Zugaben waren die Folge.

Das Geld ist zum einen für die "Moringe Sokoine Secondary School", einer Partnerschule der Michelsenschule im Norden Tansanias, bestimmt. Dabei handelt es sich um eine kirchlich getragene Internatsschule, die, genau wie die Michelsenschule, landwirtschaftlich ausgerichtet ist. Weitere Informationen zu der Partnerschule können Interessierte auf der Homepage des Hildesheimer Gymnasiums unter dem Link https://michelsenschule.de/projekte-aktivitaeten/schueleraustausch-tansania/ abrufen.

Die andere Hälfte der großzügigen Spenden geht an den Verein Regenbogen e.V., welcher sich seit mehr als 30 Jahren für krebskranke Kinder und deren Angehörige engagiert. Der Regenbogen gilt als Symbol dafür, dass nach jedem Unwetter die Sonne wieder scheinen kann. Mehr zur Arbeit des Vereins ist im Internet unter www.regenbogen-hildesheim.de zu finden.

Andreas Block, Leiter der Michelsenschule und Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim, zeigten sich von der Veranstaltung und der Spendenbereitschaft mehr als begeistert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell