POL-EL: Papenburg - VW beschädigt

Nordhorn (ots) - Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Mauer eines Vorgartens an der Straße Am Ems-Vechte-Kanal in Nordhorn. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

