POL-HI: Verkehrsunfall in Nordstemmen - Suche nach einen beschädigten Pkw

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (blk)- Am 23.05.2024 gegen 17:00 Uhr befuhr ein bekannter Unfallverursacher die Hauptstraße in Nordstemmen, in Richtung Kreisel Rathausstraße. Zwischen den Einmündungen Im Eck und Rennemannstieg kollidierte er mit einem geparkten Pkw, wendete und fuhr daraufhin zurück. Am Unfallort wurde ein Glaseinsatz eines Außenspiegels eines vmtl. bekannten Pkw-Typs aufgefunden. Ohne die geparkten Pkw zu überprüfen oder weitere Feststellungen hinsichtlich der Unfallverursachung treffen zu lassen, setzte er seine Fahrt fort. Da die Ermittlungen bislang nicht zum Auffinden des beschädigten Pkw geführt haben, bittet die Polizei etwaige Zeugen und den Halter des beschädigten Pkw sich bei der Polizei Nordstemmen unter 05069-806200 oder der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

