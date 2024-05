Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gestohlener E-Scooter sichergestellt

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am späten Montagabend, den 27.05.2023, wurde gegen 21:50 Uhr, ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Bad Salzdetfurth in der Straße TecCenter in 31162 Bad Salzdetfurth kontrolliert.

Bei der folgenden Überprüfung konnte ermittelt werden, dass der von ihm geführte E-Scooter im August 2023 im Stadtgebiet Bad Salzdetfurth entwendet wurde. Einen entsprechenden Eigentumsnachweis für den E-Scooter konnte der 33-jährige nicht erbringen.

Der E-Scooter wurde von den Polizeibeamten vor Ort sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Inwieweit der nunmehr Beschuldigte tatsächlich mit dem Diebstahl in Verbindung steht oder ob er den E-Scooter im Anschluss an die Tat "erworben" hat, müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell