Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen Gerzen und Delligsen - B 3 zweitweise voll gesperrt

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am 28.05.2024 ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 zwischen Delligsen und Gerzen, in Höhe des Abzweigs nach Imsen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 25-jährige Alfelderin befuhr die Imser Straße in Richtung B 3 und beabsichtigte, in Richtung Delligsen abzubiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden PKW, der von einem 40-jährigen Alfelder geführt wurde, sodass dieser sich überschlug und am gegenüberliegenden Straßenrand auf dem Dach liegen blieb. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise leicht verletzt und wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Bundesstraße 3 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis etwa 11:00 Uhr teilweise und kurzzeitig voll gesperrt.

Am frühen Morgen war an derselben Stelle bereits eine Radfahrerin übersehen worden, die den Radweg in Richtung Delligsen befahren hatte. Sie wurde von einem PKW im Abbiegevorgang erfasst und trug ebenfalls leichte Verletzungen davon.

