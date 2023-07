Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Rheinmünster/Iffezheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Ein 53-jähriger türkischer Staatsangehöriger erschien zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bulgarien. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Sachbeschädigung. Der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 1071,50 Euro bezahlen und damit 30 Tagen Gefängnis entgehen. Eine weitere Festnahme erfolgte gestern Abend am Grenzübergang in Iffezheim. In einem grenzüberschreitenden Fernreisebus wurde eine 43-jährige iranische Staatsangehörige festgestellt. Gegen die Dame bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen des Aufenthaltsgesetz. Der Cousin der Dame bezahlte die Geldstrafe und konnte die Dame damit vor 120 Tagen Gefängnis bewahren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell