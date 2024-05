Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ehepaar von angeblichen Wasserwerkern bestohlen

Hildesheim (ots)

Bockenem (hue) - Ein älteres Ehepaar aus dem Ortsteil Bornum am Harz wurde gestern Mittag, 29.05.2024, von angeblichen Wasserwerkern aufgesucht und bestohlen.

Den Ermittlungen zufolge klingelte eine junge Frau gegen 12:30 Uhr an der Wohnanschrift in der Heerstraße. Da es in der Nachbarstraße vermeintlich zu einem Wasserschaden gekommen sei, sollte nun in dem Haus der Wasserdruck überprüft werden. Unter diesem Vorwand gelang es der Fremden in das Haus zu kommen, wo sie die Bewohner anschließend eine Zeit lang im Badezimmer ablenkten. Währenddessen gelang es weiteren Personen ebenfalls in das Haus zu gelangen und die Räumlichkeiten in einem anderen Gebäudeteil zu durchsuchen. Erst nachdem die Personen das Haus verlassen hatten, wurde das Ehepaar misstrauisch und bemerkten offene Schranktüren im Schlafzimmer sowie das Fehlen von Geld und Schmuck. Nach bisherigem Kenntnisstand dürften sich die Täter unmittelbar nach der Tat über die Heerstraße in Richtung Hofweg bzw. Holzweg entfernt haben.

Anwohnerinnen und Anwohner, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis ca. 13:30 Uhr auffällige Beobachtungen zu der Frau, weiteren Tätern oder einem Fahrzeug gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen. Gibt es Aufzeichnungen von Überwachungskameras anderer Wohnanschriften bei denen die Täterschaft möglicherweise nach einer günstigen Gelegenheit zur Tatausführung gesucht hat? Gibt es weitere Personen bei denen die Täterschaft gestern versucht hat, unter dem falschen Vorwand in das Haus zu gelangen?

Interessierte, die weitere Informationen und Präventionstipps zum Thema Trickdiebstahl mit den verschiedenen bekannten Ausprägungen suchen, können sich auf www.polizei-beratung.de mit dem Suchwort "Wasserwerker" zu diesen und vielen weiteren Themen informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell