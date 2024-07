POL-OG: Baden-Baden, B3 - Frontalkollision

Lahr (ots) - Am Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Flugplatzstraße / Schweickhardtstraße, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eine 47-jährige Renault-Fahrerin befuhr kurz nach 16 Uhr die Flugplatzstraße in nördliche Richtung und missachtete allem Anschein an der Einmündung der Schweickhardtstraße die dort geltenden Vorfahrtsregeln. Ein 42-jähriger VW-Fahrer wollte nach derzeitigen ...

