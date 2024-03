Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand Grünerstrasse Stadtteil Süd

Ludwigshafen (ots)

(SK)Am 25.03.2024 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 01:14 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Grünerstrasse alarmiert. Beim Eintreffen waren bereits Flammen aus einem Fenster im Dachbereich sichtbar. Über die Drehleiter wurde sofort ein Rohr vorgenommen, zwei weitere über den Treppenraum. Das Feuer war schnell gelöscht. Im Anschluss wurden Nachlösch- und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Bewohner aus dem mehrgeschossigen Wohnhaus wurden bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr von der Polizei aus dem Gebäude evakuiert. In der Brandwohnuung befanden sich keine Personen. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner der unteren Geschosse wieder in ihre Wohnungen. Die restlichen Bewohner kamen bei Bekannten unter. Im Einsatz war die Feuerwehr mit 8 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, die Polizei, der Rettungsdienst und die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr Süd des Katastrophenschutzes der Stadt Ludwigshafen. Der Einsatz wird voraussichtlic gegen 04:00 Uhr beendet sein.

