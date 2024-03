Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Ereignisreicher Sonntag bei der Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

- (SK)Dehnfugenbrand Kaiser-Wilhelm-Strasse Mitte Um 10:39 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung in die Kaiser-Wilhelm-Strasse im Ortsteil Mitte gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus einer Dehnfuge zwischen zwei Gebäuden wahrnehmbar. Mittels einer Drehleiter wurde mehrere Ziegel entfernt und das Feuer konnte mit Netzmittel gelöscht werden. Zwei Nachschauen zu einem späteren Zeitpunkt bestätigten den Löscherfolg. Während des Einsatzes wurde in den angrenzenden Wohnung Messungen durchgeführt. Diese zeigten keine erhöhten Werte. Durch die Einsatzmaßnahmen musste zeitweise der Schienenverkehr durch die Leitstelle der RNV eingestellt werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 3 Fahrzeugen 16 Einsatzkräften, die Polzei und der Rettungsdienst

- Dachstuhlbrand Friedrichstrasse Oppau

Um 15:56 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung in die Friedrichstrasse im Ortsteil Oppau alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach und dem Erdgeschoss des eingeschossigen Gebäudes fest. Die Bewohner hatten sich schon selbstständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude retten können. Der Brand konnte mit einem Wenderohr über die Drehleiter und zwei weiteren Rohren im Innenangriff schnell gelöscht werden. Da alle Decken geöffnet werden mussten, zogen sich die Nachlöscharbeiten zeitlich in die Länge. Das Gebäude ist zur Zeit unbewohnbar, die Bewohner kommen bei Bekannten unter. Die TWL hat den Straom im Gebäude abgestellt. Während der Nachtstunden werden mehrere Kontrollfahrten durch die Feuerwehr durchgeführt. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Oppau mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die Sanitätsbereitschaft des Katastrophenschutzes der Stadt Ludwigshafen, die Technischen Werke, die Polizei und der Rettungsdienst. Der Einsatz dauert zur Zeit noch an.

- Sperrmüllbrand Limburgstrasse Hemshof

Um 16:14 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Sperrmüllbrand in die Limburgstrasse im Ortsteil Hemfshof gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner schon mit den Löschmaßnahmen begonnen. Im Einsatz war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften, sowie die Polizei. Der Einsatz war um 16:52 Uhr beendet.

- Rauchentwicklung Eckermannstrasse Friesenheim Um 19:03 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in die Eckermannstrasse im Ortsteil Friesenheim alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus einem Kamin eines Reihenhauses festgestellt werden. Die Brandursache konnte schnell auf den Kachelofen begrenzt werde. Dieser hatte sich so stark erhitzt, dass er bereits mechanische Schäden aufwies. Durch Säubern und Ausräumen des Kachelofens konnte die Temperatur gesenkt werden. Die Maßnahmen erwiesen sich als schwierig und zeitintensiv. Während der Nachtstunden wird eine Brandwache gestellt werden. Das Haus ist vorübergehend nicht bewohnbar, die Bewohner kommen bei Bekannten unter. Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 2 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Oppau mit einem Fahrzeug und 6 Einsatzkräften, die Polizei und der Rettungsdienst. Der Einsatz dauert zur Zeit noch an.

- Müllbrand Pranckstrasse Süd

Um 19:24 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Müllbrand in die Pranckstrasse im Ortsteil Süd alarmiert. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Maudach übernahmen diesen Einsatz und konnten nach vollbrachter Arbeit den Einsatz um 19:53 Uhr beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell