Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger erbeuten Handys

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Taschendiebstahl kam es am Donnerstagnachmittag in einem Linienbus. Ein 43-jähriger Mann und eine 45-jährige Frau fuhren nach eigenen Angaben zwischen 14:25 Uhr und 14:50 Uhr mit dem Bus von der Stadtmitte zu einem Supermarkt in der Merkurstraße. Als sie dort ankamen, bemerkten beide, dass ihre Mobiltelefone aus den Rucksäcken verschwunden waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur besagten Zeit in der Linie 113 unterwegs waren und etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

