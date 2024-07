Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim: Berauscht und ohne Führerschein

19-Jähriger verletzt Polizist bei Verkehrskontrolle

Rüsselsheim/Raunheim (ots)

Ein 19-Jähriger wird sich strafrechtlich verantworten müssen, nachdem er einer Kontrolle der Autobahnpolizei an der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost entgehen wollte und dabei einen Polizisten leicht verletzt hatte.

Am Dienstagmittag (16.7.) stoppten die Beamten den Autofahrer gegen 14.25 Uhr in ihrer Kontrollstelle. Während der Kontrolle fuhr der Mann plötzlich los, wodurch ein Polizist stürzte und die Streife ihm eine kurze Strecke auf der Autobahn 67 in nördliche Richtung nacheilen musste.

Auf dem Parkplatz "Hohe Wart" konnte die Streife den Fahrer stoppen und vorläufig festnehmen.

Bei der anschließenden Kontrolle des 19-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand und keine Fahrerlaubnis besitzt. Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste der Mann die Polizisten auf die Polizeistation begleiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell