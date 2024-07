Fränkisch-Crumbach (ots) - Am vergangenen Wochenende entwendeten Kriminelle abgeschlossene Räder in Fränkisch-Crumbach. Ein möglicher Zusammenhang der Taten wird geprüft. Zwischen Freitagabend (12.7.), 20.30 Uhr und Samstagvormittag (13.7.), 10.30 Uhr, entwendeten Diebe im Parkweg ein rotes Trekkingrad der Marke Victoria, das an einem Fahrradständer abgeschlossen ...

