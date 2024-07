Biblis (ots) - Am Montag (15.7) gegen 15:30 Uhr ereignete sich am See an der Rebenäcker ein Badeunfall. Eine 90-jährige Frau war nach ersten Erkenntnissen im See kurzzeitig außer Sicht geraten. Daraufhin verständigte eine Zeugin Rettungskräfte. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG konnten die Frau kurze Zeit später noch im Wasser finden und in der Folge bewusstlos an Land bringen. Trotz einer ...

