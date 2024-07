Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Hering: Betrug durch falsche Polizeibeamte

Polizei warnt vor Betrügern

Otzberg (ots)

Am Montagabend ereignete sich in der Straße Am Hang ein Betrugsfall, bei dem eine Frau aus Otzberg um ihre Wertgegenstände gebracht wurde. Zwischen 19 und 20:30 Uhr kontaktierte ein Täter die Frau telefonisch und gab sich als Polizeibeamter aus. Im Verlauf des Gesprächs behauptete der Anrufer, die Frau sei ein potentielles Einbruchsopfer und ihre Wertgegenstände müssten zur Sicherheit von der Kriminalpolizei sichergestellt werden. Die Frau überwies mehrfach Geld und übergab Wertgegenstände an einen Kriminellen. Wie hoch der entstandene Schaden ist muss noch ermittelt werde.

Einer der unbekannten Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 21 bis 30 Jahre alt, 181 bis 190 cm groß, schlank, schwarz gekleidet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 beim Zentralen Ermittlungskommissariat 40 zu melden.

Die Polizei warnt erneut vor solchen Betrugsmaschen. Die Täter setzen ihre Opfer unter Druck und nutzen deren Ängste, um an Geld und Wertsachen zu gelangen. Lassen Sie sich nicht verunsichern, legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei! Übergeben oder Überweisen Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen aufgrund eines Telefonats.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell