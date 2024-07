Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kunden belästigt und Platzverweis nicht befolgt

Kaiserslautern (ots)

Ein Mitarbeiter eines Imbisses in der Richard-Wagner-Straße rief am Sonntagmittag die Polizei. Der Grund: Ein Mann befand sich im Innenraum des Schnellrestaurants und belästigte dort die Kunden. Eine Streife nahm Kontakt zu dem 23-jährigen Störenfried auf und wies ihn an, das Restaurant zu verlassen. Da er der Aufforderung nicht nachkam, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Zur Durchsetzung des Platzverweises musste der 23-Jährige die Zeit bis zur Schließung des Imbisses in einer Zelle verbringen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell